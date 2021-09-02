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В респираторные госпитали Томской области поступило новое оборудование

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Более ста единиц медицинской техники поступили в респираторные госпитали и инфекционные стационары Томской области. Новое оборудование, стоимостью 98 млн рублей, было приобретено на средства регионального бюджета, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В медучреждения Томской области поступили 55 аппаратов искусственной вентиляции легких и 54 прикроватных монитора для наблюдения за жизненно-важными показателями пациентов отделений реанимации. Медтехника доставлена в респираторные госпитали родильного дома №4 , медсанчасти №2 и Томской районной больницы, а также в Асиновскую, Александровскую, Тегульдетскую и Стрежевскую больницы.

«Мы усиливаем оснащение инфекционных стационаров и госпиталей к началу осенне-зимнего периода, когда традиционно растет число респираторных заболеваний. Конечно, мы рассчитываем, что кампания по вакцинации от COVID-19 даст результат, коллективный иммунитет к заболеванию будет сформирован и новые аппараты ИВЛ не пригодятся. Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку в ближайшее время, сохранив жизнь и здоровье себе и тем, кто рядом».

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 40 914 случаев заболевания коронавирусом. 34 901 заболевший выздоровел. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

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