По решению суда в одном из лесничеств Томской области высадили деревья на 15 тыс. гектаров

1 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Судебные приставы проконтролировали высадку деревьев на 15 тыс. гектаров в Тегульдетском лесничестве в Томской области. Таким образом одно из крупных лесозаготовительных предприятий устранило нарушения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Ранее лесозаготовитель не выполнил требования природоохранного законодательства. После возбуждения соответствующего исполнительного производства предприятие не провело необходимые работы в добровольный срок, предоставленный приставом. В связи с этим лесозаготовителя оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Судебные приставы, учитывая погодные условия, неоднократно предоставляли должнику срок для посадки саженцев. В связи с тем, что организация не воспользовалась данной возможностью, дважды была оштрафована за неисполнение требований судебного пристава по ст.17.15 КоАП РФ.

Предприятие могли оштрафовать и в третий раз, но в августе этого года приставам предоставили документы о проведении необходимых работ. Для того, чтобы проверить данную информацию, служители закона привлекли сотрудников лесничества, которые удостоверились в том, что лесовосстановление завершено.

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