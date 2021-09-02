Производители оборудования и контента для кино и фото соберутся в Томске на SibMediaShow

В октябре в Томске пройдет первое в Сибири SibMediaShow — событие, объединяющее производителей оборудования и новых технологий, а также контента для кино, теле, фото производства и новых цифровых медиа. Оно пройдет 20-21 октября на территории Международного культурного центра Томского политеха по адресу ул. Усова, 13в.

Как уточняют организаторы, мероприятие станет своеобразным креативным акселератором в сфере визуальных решений. Предполагается, что SibMediaShow станет самой крупной площадкой для обмена опытом, презентаций нового оборудования и технологий.

«Посетители смогут посетить экспозиции компаний, а также принять участие в насыщенной программе с участием ведущих экспертов в своей области. Разнообразные форматы мероприятий, рассчитанных как на профессионалов, так и на начинающих, позволят каждому выстроить план посещения события с учетом своих интересов», — говорится в сообщении.

В рамках SibMediaShow пройдут более 30 мастер-классов и лекций по кинопроизводству, фотографии и видеографии, день практики с новым оборудованием, круглые столы с региональными телекомпаниями и кинематографистами, а также блиц кинотурнир, воркшопы по новым медиа для блогеров, стримеров и тиктокеров. Кроме того, в рамках шоу можно будет приобрести фото- и видеотехнику по специальным ценам.

Посетителями SibMediaShow станут региональные кинокомпании, телестудии, видеопродакшены и независимые режиссёры, видеографы и фотографы, а также студенты и преподаватели профильных вузов, представители администраций Кемерово, Новосибирска и Томска.

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