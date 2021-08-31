В Томске на ул. Яковлева установили новый светофор

Новый светофор установлен на пересечении ул. Яковлева и пер. Мариинский в Томске. Объект появился здесь по многочисленным просьбам томичей, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам начальника городского департамента дорожного движения и благоустройства Николая Глебовича, пожелания горожан «совершенно обоснованы»:

«Рядом с участком находится большое количество пешеходных территорий и учреждений образования. Это и общественное пространство у Белого озера, и школа на ул. Ачинская, и дом детского творчества на ул. Кривая. Чтобы сделать перемещение детей и взрослых здесь еще более безопасным и комфортным, на противоположной стороне ул. Яковлева ремонтные бригады обустраивают пешеходный тротуар. Также на пересечении с ул. Ачинской на действующий светофор установлена „совмещенная фаза“ — дополнительный блок, который разрешает одновременное движение пешеходов и машин, совершающих поворот», — прокомментировал начальник городского департамента дорожного движения и благоустройства Николай Глебович.

Уточняется, что светофор снабжен дополнительной секцией, разрешающей правый поворот с пер. Мариинский.

Всего же в Томске к началу учебного года на пути к детским садам и школам установлено 20 «лежачих полицейских» (искусственные дорожные неровности), 600 светоотражающих знаков «Пешеходный переход», 75 знаков «Внимание, дети!», 45 знаков ограничения скорости до 40 км/ч.

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