Задерживается прибытие четырех авиарейсов в Томск, в городе туман

30 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Прибытие четырех рейсов в томский аэропорт задерживается, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, задерживается два рейса из Москвы с промежуточными посадками в Новосибирске и Барнауле соответственно, а также прямой рейс из Новосибирска авиакомпании S7, рейс из Симферополя авиакомпании «Nordwind Airlines».

Утром в Томске наблюдается густой туман.

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