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В Томске впервые применили технологию усиления железобетонных конструкций углекомпозитами

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В Томске впервые применили новую технологию усиления железобетонных конструкций здания торгового центра сверхпрочной тканью на основе углепластиковых композитов. Соответствующий проект разработали специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета.

Как уточняют в пресс-службе вуза, углепластиковый материал создается из углеродного волокна, состоящего из тонких нитей диаметром от 5 до 15 микрометров, образованных преимущественно атомами углерода. Это делает ткань легкой, но при этом повышает прочностные характеристики в два раза по сравнению со сталью. Срок ее эксплуатации определяется десятками лет. Ученые ТГАСУ применили технологию внешнего армирования углекомпозитами для усиления железобетонных ферм покрытия промышленного здания.

Метод был успешно применен летом этого года для усиления ферм здания торгового центра по ул. Нахимова, 8, открытого в здании бывшего завода. Над объектом работал научный коллектив ТГАСУ: доценты кафедры оснований, фундаментов и испытаний сооружений ДСФ Иван Подшивалов, Александр Тарасов и заведующий кафедрой металлических и деревянных конструкций СФ Андрей Пляскин.

Специалисты провели обследование конструкций, создали расчетную модель и произвели анализ напряженно-деформированного состояния конструкций, по результатам которого было принято решение об усиление железобетонных ферм углекомпозитами. Совместно со специалистами из Нано-технологического центра композитов (город Москва) был разработан проект усиления с применением углеродных ламелей.

«Торговые комплексы сейчас повсеместно переоборудуют из бывших заводских зон. Это давно известный факт, — отмечает Андрей Пляскин. — Большая часть из них долгое время не эксплуатируются, что приводит к появлению дефектов в виде растрескивания бетона и коррозии арматуры, соответственно снижая несущую способность конструкций. В момент обследования, торговый центр был частично эксплуатируемый. Создание усилений одним из традиционных методов означало бы остановку работы, а значит и потерю прибыли. В случае с углекомпозитами, сварные работы не требуются вообще».

В пресс-службе уточняют, что впервые разработанный инженерами ТГАСУ метод был применен для усиления емкостного оборудования компании «Томскнефть» ВНК. Специалисты применили метод для усиления нефтяных резервуаров, отстойников и сепараторов. Также ТГАСУ заключил договор с Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России (Федеральный центр науки и высоких технологий). В его рамках ученые уже разработали конструктивные решения защитных сооружений гражданской обороны с податливыми опорами, а также практические методы их расчета.

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