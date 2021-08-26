СКР проверяет информацию об отравлении почти 30 человек в томском кафе

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2021 // Фото: foodiesfeed.com

Следственное управление СКР по Томской области инициировало доследственную проверку информации из соцсетей о массовом отравлении 29 человек в одном из кафе города, сообщает агентство новостей «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В свою очередь в пресс-службе Роспотребнадзора по Томской области «Интерфаксу» сообщили, что на вечер среды обращений с жалобами на отравление в кафе не было.

В среду в соцсетях появилась информация, что у гостей двух свадеб, которые праздновали в одном из кафе Томска, появились симптомы отравления. При этом утверждалось, что на ухудшение самочувствия пожаловались 27 человек.

Автор ролика также заявляла, что представители кафе «Медведи на Макушина» не признают своей вины.

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