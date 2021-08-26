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СКР проверяет информацию об отравлении почти 30 человек в томском кафе

Еда, Происшествия, Томские новости, отравление томск новости интересное кафе СКР проверяет информацию об отравлении почти 30 человек в томском кафе

Следственное управление СКР по Томской области инициировало доследственную проверку информации из соцсетей о массовом отравлении 29 человек в одном из кафе города, сообщает агентство новостей «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В свою очередь в пресс-службе Роспотребнадзора по Томской области «Интерфаксу» сообщили, что на вечер среды обращений с жалобами на отравление в кафе не было.

В среду в соцсетях появилась информация, что у гостей двух свадеб, которые праздновали в одном из кафе Томска, появились симптомы отравления. При этом утверждалось, что на ухудшение самочувствия пожаловались 27 человек.

Автор ролика также заявляла, что представители кафе «Медведи на Макушина» не признают своей вины.

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