Авиакомпания «СиЛА» до конца сентября «подстрахует» «Ютэйр» на маршруте Томск — Стрежевой

26 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») до конца сентября будет выполнять рейсы по маршруту Томск — Стрежевой — Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя авиакомпании.

«На время реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта «Богашево» «ЮТэйр» сократил число рейсов. До сентября мы будем летать три раза неделю. Потом на маршрут вернется «ЮТэйр», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам на самолете L-410. Вылеты из Томска будут происходить с авиационной площадки им.Чкалова в деревне Березкино (Томский район).

Ранее рейсы по маршруту Томск — Стрежевой — Томск выполняла только авиакомпания «ЮТэйр». Полеты происходили четыре раза в неделю. В августе с началом реконструкции ВПП аэропорта «Богашево» авиакомпания сократила количество рейсов до одного.

В свою очередь пресс-служба обладминистрации сообщила, что томские власти договорились с «ЮТэйр» о субсидировании полетов из Томска в Стрежевой и обратно. Новый порядок начнет работать с 1 сентября.

«Для льготных категорий билет будет стоить по-прежнему 5 тыс. рублей. Но и остальные пассажиры станут платить меньше. Для тех, кто покупает билет за 25 дней, стоимость составит 8 тыс. Для тех, кто за пять и менее дней, — 11,5 тыс. рублей. Будет гибкая шкала стоимости, билеты станут доступнее», — цитирует пресс-служба губернатора региона Сергея Жвачкина.

Стрежевой — самый северный город Томской области, в 970 км от областного центра, он граничит на северо-западе с Нижневартовским районом Ханты-Мансийского автономного округа. По данным на 2019 год, в Стрежевом проживают 41,230 тыс. человек.

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