К 2025 году в Томской области могут появиться 6 зарядных станций для электроавтомобилей

ПАО «Россети Сибирь» намерено к 2025 году установить в Томской области 6 электрических зарядных станций (ЭЗС) «быстрого» типа, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что, согласно общероссийскому тренду, в Томской области к 2025 году количество электромобилей может вырасти до 821 штуки с нынешних 100.

Всего до 2025 года «Россети Сибирь» намерены построить на территории присутствия 80 ЭЗС: 31 — в Кемеровской области, 14 — в Красноярском крае, 13 — в Омской области, 10 — в Алтайском крае, 5 — в Хакасии, 3 — в Республике Алтай и по 2 в Бурятии и Забайкальском крае. На данный момент в Сибири обустроена 21 зарядная станция: Кемеровская область насчитывает 9 ЭЗС, Омская область и Красноярский край — по 4. В Забайкальском крае действует 2 станции, в Республике Алтай и Алтайском крае — еще по одной.

ПАО «Россети Сибирь» (ранее — ПАО «МРСК Сибири») осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Контрольный пакет (55,59% обыкновенных акций) принадлежит холдингу «Россети». Второй крупный акционер (21,18%) — Erglis Ltd (Кипр).

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