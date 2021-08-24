Двое жителей Томской области посадили на цепь должника, но он воспользовался напильником и сбежал

24 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

В Томской области полицейские задержали двух жителей Первомайского района, которые посадили на цепь должника, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 19 августа пьяные злоумышленники закрыли 39-летнего мужчину в гаражном боксе в деревне Тиндерлинка. Пострадавшему накинули на шею металлическую цепь, один конец которой был приварен к наковальне, а звенья второго скрепили навесным замком. Обвиняемые уточнили, что сделали это, чтобы мужчина отработал имевшийся долг.

В ночь на 20 августа потерпевшему удалось сбежать. Он распилил цепь напильником, вышел из гаражного бокса и пошел домой в село Первомайское. В течение суток подозреваемых задержали при силовой поддержке СОБРа.

Во время задержания один из обвиняемых дал признательные показания, второй свою вину не признал. Оба злоумышленника находятся под стражей.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они занимаются сбором и закреплением доказательной базы. Расследование продолжается.

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