С начала августа в Томской области ликвидировали 5 лесных пожаров

24 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томской области с начала августа произошло 5 лесных пожаров. Их удалось ликвидировать в первые сутки с момента обнаружения.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, специалисты отмечают сезонный характер их возникновения: в это время жители области, собирая дикоросы, нередко оставляют без присмотра костры, которые становятся причиной возгораний.

В сообщении уточняется, что более двух недель в томских лесах по условиям погоды сохраняется низкий класс пожарной опасности. Несмотря на это, в регионе ведется постоянное наземное и авиационное патрулирование.

«В этом году, благодаря финансированию из федерального бюджета, существенно увеличен мониторинг лесов региона, — отметил начальник департамента лесного хозяйства Томской области Артём Конев. — И если сравнивать с прошлым годом, то общая площадь, пройденная пожарами, сократилась почти в 2 раза».

В Якутии продолжается рабочая командировка авиапожарных Томской авиабазы. Огнеборцы задействованы в тушении возгораний по межрегиональному плану маневрирования.

Всего с начала года ликвидировано 117 лесных пожаров на общей площади 4499,29 га. В течение первых суток с момента обнаружения потушено 97 возгораний.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-9400.

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