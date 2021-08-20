Томские власти заказали проект планировки территории под новый футбольный стадион на 10 тыс. зрителей

Департамент государственного заказа Томской области объявил торги на разработку документации по планировке территории для строительства нового футбольного стадиона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 25 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, строительство стадиона на 10 тыс. зрительских мест запланировано на противоположном от Томска берегу реки Томь — в районе озера Сенная Курья. Будущему подрядчику предстоит разработать проект планировки территории с учетом различных инженерных изысканий.

Заявки для участия в торгах принимаются до 26 августа. Итоги будут подведены на следующий день.

Единственный профессиональный футбольный клуб Томска — «Томь» — в настоящее время выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Команда проводит матчи на стадионе «Труд», открытом в 1929 году в самом центре города. С 2012 года одна из трибун арены находится в недостроенном состоянии из-за незавершенной реконструкции по причине спора между инвестором и администрацией Томска.

Ранее губернатор Томской области и президент ФК «Томь» Сергей Жвачкин отмечал, что клуб ставит своей целью строительство в Томске современного стадиона, удобного для футболистов и болельщиков, а также развитие инфраструктуры для юных футболистов.

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