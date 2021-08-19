На паромной переправе у отдаленных сел в Томской области выявили картель

Томский Обзор / Фото: 19 августа 2021 // Фото: Википедия

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Томской области раскрыло картельный сговор между перевозчиками на паромной переправе между селами Нарга и Могочино в Молчановском районе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Паромы на переправе обслуживают три перевозчика: ООО «ТПК «Энергоресурс» и два индивидуальных предпринимателя. По данным антимонопольного органа, долгое время они вели конкурентную борьбу, однако в навигацию 2020 года синхронно повысили цены. В частности, стоимость перевозки автомобиля выросла с 50-150 рублей до 300 рублей.

Для урегулирования проблемы районные власти привлекли еще одного перевозчика, ООО «ВодТранСевер», который установил стоимость перевозки автомобиля в 150 рублей. Однако с его появлением действовавшие ранее перевозчики стали перевозить за 100 рублей.

«Комиссия томского УФАС установила сговор предпринимателей, следствием которого стало синхронное повышение и понижение стоимости провозной платы на одну и ту же величину. Частные перевозчики отказались от самостоятельных действий на товарном рынке, что является безусловным признаком ограничения конкуренции и противоречит принципам разумной предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

Доказательствами картельного сговора также является то, что предприниматели использовали на паромной переправе единую инфраструктуру, тарифы, расписание с определенной очередностью отправления паромов. Кроме того, расчет за услуги всех трех предпринимателей осуществлял один кассир.

Своими действиями перевозчики нарушили пункт 1 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции». В ближайшее время антимонопольный орган примет решение о вынесении им штрафа, сумма которого будет рассчитана от выручки за прошлый год.

Село Могочино, а также села Игреково, Сулзат и Суйга находятся на правом берегу реки Обь и не имеют сухопутной связи с районным центром. В летнее время года добраться из них до Молчаново можно только по паромной переправе, в зимнее — по ледовой.

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