В Томской области грибник угнал «Урал», чтобы вытащить застрявший автомобиль

Томский Обзор / Фото: 19 августа 2021 // Фото: 70.мвд.рф

В Колпашевском районе нашли угонщика автомобиля «Урал», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 50-летний мужчина вместе со знакомым поехал собирать грибы в районе поселка Зайкино Колпашевского района. По дороге иномарка, на которой ехали грибники, застряла. После этого подозреваемый пошел за помощью в Зайкино. Здесь он обнаружил грузовой автомобиль «Урал», но не нашел его владельца.

В итоге мужчина сел в салон грузовика, нашел там ключи, завел транспортное средство и уехал эвакуировать застрявшую иномарку. Своему знакомому грибник сказал, что «Урал» ему дал приятель. Судя по представленным региональным УМВД фотографиям, эвакуировать иномарку не удалось. По всей видимости грузовик так же застрял.

По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь грибнику грозит до 5 лет колонии.

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