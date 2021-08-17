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Томская область попала в число регионов со средней «цифровой зрелостью»

Томские новости, цифровая зрелость Томская область попала в число регионов со средней «цифровой зрелостью»

Томская область стала одним из 62 регионов, показавших средний уровень «цифровой зрелости». Об этом на круглом столе «Национальный индекс развития цифровой экономики» в рамках форума «Цифровая эволюция», проходившего в Калуге 12 августа, сообщил директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Василий Слышкин.

«Цифровая зрелость» — комплексный показатель, характеризующий степень развития организации, институции или региона в части использования цифровых решений и цифровых технологий. Как сообщает онлайн-издание Digital Russia, индекс разработан «для содействия принятию управленческих решений, ориентированных на реализацию процесса цифровой трансформации». В регионах этот показатель складывался из общей «цифровой зрелости» городской среды, транспорта и логистики, здравоохранения, общего образования и госуправления.

В число регионов со средней «цифровой грамотностью» попали 62 субъекта РФ. Помимо Томской области в их число вошли Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области, Красноярский край, республика Алтай и другие области.

Среди регионов-лидеров в «цифровой зрелости» — Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Липецкая, Московская, Нижегородская области, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Среди 14 аутсайдеров — Республика Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Чеченская республика.

В издании отмечают, что участники круглого стола оценили работу, проделанную Минцифры, однако критиковали методику расчёта. В частности, председатель совета директоров «Институт развития информационного общества» Юрий Хохлов заявил, что при выявлении «цифровой зрелости» региона следует смотреть не на количество используемых в субъекте технологий, а на эффекты от их внедрения.

Разработка индекса цифрового развития регионов велась с 2018 года.

Иллюстрация: цифроваяэволюция.рф

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