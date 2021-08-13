В здании мэрии Томска «загорелся» буфет

13 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера, 12 августа, в здании администрации Томска прошли пожарно-тактические учения. Пожарные ликвидировали условное возгорание в буфете, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По замыслу учений, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки в буфете на первом этаже здания. Сработала система оповещения — до приезда пожарных мэрию покинули 200 человек.

По легенде, двое сотрудников не сумели самостоятельно покинуть помещение из-за сильного задымления. Их эвакуировали по трехколенной лестнице с балкона второго этажа.

Условный пожар охватил площадь 40 кв. метров. Всего в учениях были задействованы 46 человек и 12 единиц техники.

«Здание городской администрации — это памятник архитектуры, здесь сложная планировка, в рабочее время находится большое количество людей, межэтажные перекрытия — деревянные. В данном случае пожару автоматически был присвоен третий ранг, на место направлены подразделения практически из всех пожарно-спасательных частей города, — говорит начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Томской области Максим Козлов.

Он также отметил, что в ходе таких учений пожарные изучают особенности объекта, отрабатывают способы тушения пожара, а также порядок эвакуации людей и порядок взаимодействия пожарно-спасательных подразделений с администрацией объекта и другими экстренными службами.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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