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Томич стал третьим на чемпионате России по парапланеризму

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Член томского клуба «Поднебесье» Иван Кравцов стал обладателем бронзовой медали на прошедшем в Алтайском крае чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации.

Как сообщается на сайте регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в состязаниях приняли участие более 70 спортсменов из 17 регионов страны. Томскую область представляла сборная в составе 4 человек. Спортсмены соревновались в дисциплине «параплан — парящий полёт». Участники были разделены на несколько категорий.

По итогам чемпионата Иван Кравцов в личном зачёте в «спорт-классе» завоевал бронзовую медаль. В командном зачете сборная Томской области заняла шестое место из четырнадцати.

«Спортсмены, занявшие первые четыре места из общего зачёта, попадают в список кандидатов в сборную РФ. Следующие соревнования всероссийского масштаба пройдут в 2022 году. Кроме того, наши пилоты участвуют и в международных турнирах», — прокомментировал член сборной Томской области, мастер спорта России по сверхлегкой авиации Александр Люст.

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