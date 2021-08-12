Оператор аэропорта Стрежевой приобрел его в собственность, выиграв торги у «Новапорта»

ООО «Аэропорт Стрежевой» выиграло торги по продаже банкротящимся ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» имущества данного аэропорта (ранее ООО «Аэропорт Стрежевой» арендовало это имущество), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Приобретенное имущество было разделено на два лота. В первый вошли четыре земельных участка общей площадью 34 тыс. 142 кв. метров, а также 20 нежилых зданий, в том числе административно-технический блок с доком Ми-8, станция пенотушения, склады различного назначения. Во второй лот был выделен земельный участок площадью 1,027 тыс. кв. метров.

Торги проходили в формате конкурса с открытой формой представления предложений о цене. Помимо «Аэропорта Стрежевой», участие в них приняло ООО «Аэропорт «Томск» (контролируется холдингом «Новапорт»). По обоим лотам «Аэропорт Стрежевой» предложил большую цену, чем конкурент: 45,2 млн рублей и 503 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, «Аэропорт Стрежевой» на других торгах, объявленных конкурсным управляющим «Авиакомпании «Томск Авиа», приобрел еще один аэропорт — в вахтовом поселке Пионерный (Каргасокский район). Компания предложила за него 12,2 млн рублей при начальной цене 24,3 млн рублей. Иных участников на торгах, которые проходили посредством публичного предложения, не было. В лот вошли искусственная взлетно-посадочная полоса, перрон, две рулежные дорожки, здание гаража с базой аэродромной службы и земельный участок площадью 433,8 тыс. кв. м.

Купленное имущество ранее находилось у «Аэропорта Стрежевой» в аренде.

«Аэропорт Стрежевой» аффилирован с «Авиакомпанией «Томск Авиа» через материнское ООО «Промавиасервис», находящееся в настоящее время в процедуре банкротства. «Промавиасервису» принадлежит часть инфраструктуры аэропорта Стрежевого: ВПП, перрон, рулежные дорожки, места стоянок вертолетов.

Аэропорт «Стрежевой» расположен на севере Томской области, обслуживает пассажиропоток одноименного города. Регулярные рейсы в Стрежевой выполняются из Томска.

Аэропорт «Пионерный» находится в одноименном вахтовом поселке, который расположен среди месторождений «Томскнефти». В основном обслуживает чартерные рейсы в интересах нефте- и газодобывающих предприятий Томской области.

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