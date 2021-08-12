Томичку осудят за ложный донос о попытке изнасилования несовершеннолетней

12 августа 2021 / Томский Обзор

58-летняя томичка предстанет перед судом по обвинению в заведомо ложном доносе. Она обвинили жителя села Тегульдет в попытке изнасилования несовершеннолетней, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. По данным ведомства, женщина позвонила по номеру 112 и сообщила о совершенном преступлении. Уточняется, что злоумышленницей двигала «личная заинтересованность».

После получения сообщения следственные органы провели проверку, которая показала, что преступления совершено не было.

В итоге в отношении звонившей завели уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении особо тяжкого преступления). Расследование завершено. Материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Томичке грозит до 3 лет колонии.

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