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К середине сентября в Томске благоустроят пешеходную зону на перекрестке Нахимова и Вершинина

Городское благоустройство, Томские новости, Вершинина Нахимова асфальтирование укладка асфальта благоустройство К середине сентября в Томске благоустроят пешеходную зону на перекрестке Нахимова и Вершинина

В Томске приведут в порядок пешеходную тропу на пересечении улиц Вершинина и Нахимова. Дорожку замостят тротуарной плиткой и заасфальтируют, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что техническое решение по благоустройству пешеходной зоны будет принято в ближайшее время, а сами работы будут завершены к 15 сентября.

В пресс-службе отмечают, что решение о приведении в порядок тропы, по которой томичи выходят с ул. Вершинина к остановке «Горбольница №3», было принято и.о. мэра Томска Михаилом Ратнером во время одного из объездов территории. Именно по этому пути томичи выходят с ул. Вершинина к остановке «Горбольница №3». Уточняется также, что благоустроительные работы будут проходить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

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