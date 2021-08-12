Томичи могут попасть в Численничек «Здесь вам не тут 2022»

Томский Обзор / Фото: 12 августа 2021 // Фото: Галина Казими

Творческая группа БЕЗ.НАЗ. объявила прием заявок на участие в создании очередного Численничка — отрывного календаря на будущий год, который в то же время является коллективной выставкой. Принять участие могут все желающие, в том числе и томичи.

Как сообщается на сайте проекта, в этом году концепция определяется известной фразой Виктора Черномырдина «Здесь вам не тут».

«Тема, в широком смысле, предполагает переосмысление знакомых и привычных явлений под другим углом, возможность узнать в них необычное через отстранение», — отмечают организаторы.

Фразу можно интерпретировать и в связи с рассмотрением какого-либо феномена через историческую перспективу: наблюдение за изменениями места, точки, явления из двух временных контекстов — «тут» и «здесь».

Всем желающим принять участие в проекте необходимо заполнить форму и отправить свою работу. Её размер должен составлять 8×12 см. При этом авторы могут использовать текст, графику, фотографию и коллаж. Рекомендуется избегать слишком маленьких элементов, так как они будут нечитаемыми в итоговой работе.

По итогам сбора предполагается печать отрывного календаря на 2022 год с работами 365 участников. Заявки на участие принимаются до 5 сентября. Следить за новостями проекта можно здесь.

Проект Численнничек существует с 2018 года. Первый подобный сборник работ исследовал переходное состояние между сном и явью. Численничек 2020 был посвящен понятию остатка, а 2021 — собрал в себе работы 365 авторов, которые рефлексировали на тему «ПЕРЕ».

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