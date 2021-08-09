Прокуратура Томска добилась снятия ареста с долгостроя по ул. Киевская, 1

Прокуратура Томска опротестовала постановление судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на многоквартирный дом по ул. Киевская, 1, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что здание было введено в эксплуатацию в ноябре 2020 года, однако так и не было поставлено на кадастровый учет. Одним из оснований стал арест, наложенный службой судебных приставов на земельный участок и расположенный на нем долгострой.

«В соответствии с действующим законодательством член жилищного кооператива в случае выплаты паевого взноса в полном объеме приобретает право собственности на жилое помещение, а также на помещения в этом доме, относящиеся к общему имуществу, и земельный участок под многоквартирным домом», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура города опротестовала постановление судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на дом по ул. Киевской, 1. Протест прокурора удовлетворен, постановление службы судебных приставов отменено.

В настоящее время Управление Росреестра по Томской области проводит работу по постановке многоквартирного жилого дома на кадастровый учет. Вопрос в прокуратуре г. Томска поставлен на контроль, отмечают в пресс-службе.

Напомним, строительством дома по ул. Киевская, 1 в занималась компания "Томлесстрой". В 2014 году здание было признано объектом незавершенного строительства. Достраивал дом ЖСК "Набережный", однако он так и не был поставлен на кадастровый учет из-за ошибок в документации. Кроме того, в июне 2021 года на дом и землю под ним наложили арест из-за долгов ЖСК по коммунальным платежам и аренде.

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