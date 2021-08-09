Томские дайверы подняли со дна Белого озера пять мешков мусора

В выходные аквалангисты томских студенческих клубов «Наяда» и «Афалина» очистили дно Белого озера от мусора, сообщает пресс-служба городской администрации.

Аквалангисты подняли со дна озера пять мешков мусора. Также волонтеры собрали бытовые отходы на берегу водоема. Впервые дно озера исследовали с помощью металлоискателя.

«Видимость под водой оставляла желать лучшего — порядка метра, когда выходило солнце. Высокие водоросли (не менее метра высотой) также мешали поискам. Но, несмотря на это, только от нашего клуба было совершено 14 дайвов в три захода! Всего, в очистке участвовало 18 наядовцев. Силами аквалангистов двух клубов, было поднято со дна 5 мешков мусора! На интересные находки в этом году не везло: наядовцы нашли старый телефон-раскладушку, банковкую карту и два ботинка из разных пар. Неожиданными находками стали банка с паштетом с не истёкшим сроком годности, покрышка (...) и гаечный ключ. В остальном это были бутылки и лёгкий мусор, который скорее всего сдуло с берега и он ещё не успел заилиться. Также представители нашего клуба прошлись по берегу и собрали прибрежный мусор до того, как он стал частью озера», — рассказывают аквалангисты клуба «Наяда» в своей группе ВК.

С инициативой очистки озера выступила администрация Октябрьского района во время рабочей встречи сотрудников мэрии, коммунальных служб, клуба аквалангистов и предпринимателей.

В конце прошлого месяца аквалангисты провели экологическую акцию на озере Сенная Курья, где в общей сложности собрали около 50 кг мусора. В начале сентября в Томске пройдет межуниверситетская акция по очистке Университетского озера.

Фото: Клуб аквалангистов ТУСУР «Наяда»

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