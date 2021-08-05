Перенесшие COVID-19 томичи смогут пройти углубленное обследование

Жителям Томской области, перенесшим COVID-19, будет предоставлена возможность пройти углубленное обследование в соответствии с рекомендациями врача. Диспансеризацию можно будет пройти в поликлинике по месту прикрепления после полного выздоровления, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Сегодня наши медорганизации работают в нестабильных эпидемиологических условиях. Как только ситуация улучшится, мы начнем углубленную диспансеризацию тех, кто перенес COVID-19», — подчеркнул начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Он отметил, что стабилизировать эпидемиологическую ситуацию поможет формирующийся коллективный иммунитет, поэтому основные усилия медиков сейчас направлены на увеличение темпов вакцинации.

Готовясь к проведению диспансеризации, медицинские организации региона подготовили списки перенесших новую коронавирусную инфекцию. В первую очередь на обследование пригласят тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, пациентов с хроническими патологиями и в возрасте старше 60 лет. При этом в рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» центры социальной защиты населения Томской области окажут помощь в транспортировке пожилых людей из отдаленных поселков в районные больницы для проведения обследования.

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