Новосибирский вирусолог заявил об угрозе новых штаммов COVID-19 для детей

5 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Martin Sanchez on Unsplash

Руководитель лаборатории Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов уверен, что новые штаммы коронавируса представляют опасность в первую очередь для детей.

Вирусолог отметил, что в третью волну COVID-19 все чаще болеют дети, причем переносят болезнь в тяжелой форме.

Сейчас молодежь находится в группе риска, и с каждым новым штаммов опасность будет возрастать. Выход в этой ситуации один – вакцинация, считает Чепуров.

Он приводит в пример Израиль, где уже привили от коронавируса детей в возрасте от 12 до 18 лет. Но необходимо подобрать хорошую вакцину, например, интраназальную.

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