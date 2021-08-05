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В Томске заработал первый комплекс для оформления биометрического загранпаспорта

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В среду, 4 августа, в отделе МФЦ по Кировскому району (г. Томск, пр. Фрунзе, 103д) заработал первый программно-технический комплекс «Криптобиокабина». Еще один такой комплекс установлен в северском отделе МФЦ (г. Северск, пр. Коммунистический, 103), сообщает пресс-служба областной администрации.

С помощью нового оборудования жители Томской области смогут оформить и получить загранпаспорт нового образца с биометрическими данными без визита к сотрудникам миграционной службы. Через цифровую «Криптобиокабину» в офисах МФЦ «Мои документы» отпечатки пальцев и фото человека автоматически будут передаваться в систему УМВД. Срок изготовления загранпаспорта составит один месяц с момента подачи заявления.

Срок действия новых загранпаспортов — 10 лет.

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