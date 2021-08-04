На открытых лекциях томичам расскажут о работе космонавтов и секретах подготовки к полетам

В пятницу, 6 августа, в рамках форума «Наука и IT» на площадке Томского государственного университета пройдет цикл лекций «Ты просто Космос!», федерального просветительского проекта «Умные недели», сообщает пресс-служба ТГУ. Лекции проводятся совместно с Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», при поддержке администрации Томской области.

На лекции герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Ревин расскажет о жизни на МКС, работе космонавтов и экологических наблюдениях в космических полетах. Анастасия Степанова, испытатель-исследователь изоляционного эксперимента «SIRIUS-19», имитирующего полет к Луне, поделится секретами подготовки людей к полету в глубокий космос. Андрей Садовский, кандидат физико-математических наук, ученый секретарь Института космических исследований Российской академии наук, представит научные проекты по исследованию космоса.

Лекции будут проходить 6 августа с 11:00 до 15:00 в корпусе ИЭМ ТГУ (ул. Набережная реки Ушайки, 12), аудитория 110. Также будет вестись трансляция на Youtube-канале ТГУ.

В рамках кампании «Умные Недели» Российского общества «Знание» известные эксперты, ученые, успешные предприниматели и деятели искусства проводят по всей стране встречи со студентами, посвященные истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, тайм-менеджменту, информационной безопасности и предпринимательству. Состоялось уже более 200 лекций в 28 регионах Российской Федерации, охватив 41 город. До конца 2021 года «Умные недели» пройдут по всей стране и посетят все регионы России.

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