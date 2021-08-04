Дожди с грозами ожидаются в Томске 5 и 6 августа

4 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В четверг и пятницу, 5 и 6 августа, по Томску и области ожидаются дожди, грозы, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

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