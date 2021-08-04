У ДК «Авангард» в Томске установят силовой тренажерный комплекс

4 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Силовой тренажерный комплекс будет смонтирован на территории, прилегающей к дому творчества «Авангард», сообщает пресс-служба администрации Томска.

В частности, здесь планируется установить турник для воркаута, уличные тренажеры „Приседание с переменной нагрузкой“, „Жим лежа с переменной нагрузкой“, „Трицепс-машина“, „Бицепс-машина“, „Вертикальная тяга с переменной нагрузкой“, „Стеновая тяга переменной нагрузкой“, „Наклонная тяга с переменной нагрузкой“ и другие. Также на площадке будет уложено безопасное резиновое покрытие.

В настоящее время администрация Октябрьского района ведет отбор подрядчиков. Комплекс будет установлен в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта». Из городского бюджета на этот объект направлено порядка 1250 тыс. рублей.

Аналогичный спортивный объект появится и в Михайловской роще, где сегодня подрядчик муниципалитета работает в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На протяжении двух лет общественное пространство у дома творчества «Авангард» было объектом национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь была модернизирована пешеходная зона, установлены садово-парковые диваны, игровые элементы (качели, батут, карусели, коврики с цифрами «классики» и пр.), высажены кустарники, смонтировано освещение.

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