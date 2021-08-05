18+
18+

Сотрудникам томской службы занятости стали доступны вакансии сервиса по поиску работы HeadHunter

Работа, Томские новости, Сотрудникам томской службы занятости стали доступны вакансии сервиса по поиску работы HeadHunter

В ведомственную систему службы занятости Томской области встроен новый функционал, который будет доступен специалистам отделов трудоустройства и карьерным консультантам центров занятости. Теперь подбор вакансий для томских соискателей будет осуществляется сразу из двух ресурсов - Регионального банка вакансий Общероссийской базы вакансий "Работа в России" и HeadHunter.

Поскольку комплекс автоматически выполняет поиск вакансий на основании каждой желаемой к трудоустройству профессии и пожеланий кандидата, это позволит сократить время подбора вакансий и сделать его более точным.

Данная возможность позволяет найти вакансии даже для тех соискателей, которые не умеют самостоятельно пользоваться онлайн-сервисами по поиску работы или не имеют личного доступа на сайт.

«Со своей стороны, hh.ru хочет стать ближе к каждому человеку, заинтересованному в трудоустройстве. Наша задача, чтобы у каждого, через любой доступный для него интерфейс, была возможность обратиться к нашим ресурсам, позволяющим найти подходящую работу»,- поделилась Екатерина Дегтярёва, директор hh.ru Сибирь.

В прошлом году областной департамент труда и HeadHunter заключили соглашение о сотрудничестве, - отмечает начальник Департамента труда и занятости населения Светлана Грузных. – Это позволило расширить базу вакансий. Также прошли совместные публичные мероприятия в сфере труда и занятости. В частности, для сотрудников Центров занятости прошли специальные обучающие вебинары по разным тематикам. Кроме того, прошли серии мастер-классов для соискателей и работодателей.

Для справки: с января по июнь 2021 года более 9,5 тысяч человек нашли работу благодаря содействию службы занятости. Напомним, что в прошлом году в этот период времени было трудоустроено около 4 тысяч человек. Безработными признаны 15,6 тысяч человек, за январь-июнь в 2020 года – 20,8 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Участок улицы Гоголя в Томске закроют для проезда на 20 дней

5 августа 2021
Томские новости

Двое подростков застряли на бакене в Томске

25 июля 2021
Томские новости

Томичей приглашают на гаражную распродажу в поддержку единственного городского котокафе

28 июля 2021
Томские новости

Часть вызовов «скорой» в Томске возьмет на себя частная неотложка

19 июля 2021
Томские новости

Название и оформления для будущего межуниверситетского кампуса предложат томичи

9 июля 2021
Томские новости

Форум молодых специалистов СИБУРа впервые пройдет под эгидой CASE-IN

22 июля 2021
Томские новости

Сборная России победила на Чемпионате мира по плаванию в ластах в Томске

10 июля 2021
Томские новости

У жителя одного из сел Томской области нашли более 7 кг марихуаны

12 июля 2021
Томские новости

Томичей приглашают на экскурсию по улице Бакунина

4 августа 2021