Сотрудникам томской службы занятости стали доступны вакансии сервиса по поиску работы HeadHunter

5 августа 2021 / Партнерский материал

В ведомственную систему службы занятости Томской области встроен новый функционал, который будет доступен специалистам отделов трудоустройства и карьерным консультантам центров занятости. Теперь подбор вакансий для томских соискателей будет осуществляется сразу из двух ресурсов - Регионального банка вакансий Общероссийской базы вакансий "Работа в России" и HeadHunter.

Поскольку комплекс автоматически выполняет поиск вакансий на основании каждой желаемой к трудоустройству профессии и пожеланий кандидата, это позволит сократить время подбора вакансий и сделать его более точным.

Данная возможность позволяет найти вакансии даже для тех соискателей, которые не умеют самостоятельно пользоваться онлайн-сервисами по поиску работы или не имеют личного доступа на сайт.

«Со своей стороны, hh.ru хочет стать ближе к каждому человеку, заинтересованному в трудоустройстве. Наша задача, чтобы у каждого, через любой доступный для него интерфейс, была возможность обратиться к нашим ресурсам, позволяющим найти подходящую работу»,- поделилась Екатерина Дегтярёва, директор hh.ru Сибирь.

В прошлом году областной департамент труда и HeadHunter заключили соглашение о сотрудничестве, - отмечает начальник Департамента труда и занятости населения Светлана Грузных. – Это позволило расширить базу вакансий. Также прошли совместные публичные мероприятия в сфере труда и занятости. В частности, для сотрудников Центров занятости прошли специальные обучающие вебинары по разным тематикам. Кроме того, прошли серии мастер-классов для соискателей и работодателей.

Для справки: с января по июнь 2021 года более 9,5 тысяч человек нашли работу благодаря содействию службы занятости. Напомним, что в прошлом году в этот период времени было трудоустроено около 4 тысяч человек. Безработными признаны 15,6 тысяч человек, за январь-июнь в 2020 года – 20,8 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: