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«Томскводоканал» организует подвоз воды жителям Ленинского и Октябрьского районов

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«Томскводоканал» организует подвоз воды жителям Ленинского и Октябрьского районов Томска, где введено ограничение холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба предприятия.

График подвоза воды будет составлен в соответствии с поступившими заявками от томичей с приоритетом на соцобъекты. Оставить заявку можно по телефону Центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: 8 (3822) 90-50-90.

Ограничение холодного водоснабжения в Октябрьском и Ленинском районах Томска продлится до 16:00 5 августа. В настоящее время специалисты «Томскводоканала» ведут работы по замене аварийной запорной арматуры.

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