В Томске завершилось благоустройство Парка Победы на ул. 79-ой Гв. Дивизии

2 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства завершил обустройство Парка Победы (Сквере Воинов-интернационалистов) около 10-й поликлиники в Ленинском районе, сообщает пресс-служба администрации Томска.

В частности, здесь обновлено плиточное покрытие, стилизованное под красную и серую брусчатку, обустроена новая пешеходная тропа, пешеходную тропу, площадка для выгула собак, произведено озеленение пространства. и озеленил пространство. Также по согласованию с горожанами, принимавшими участие в разработке проекта благоустройства, в Парке Победы посеяли газонную траву, высадили саженцы черноплодной аронии, белой спиреи, розы морщинистой, яблони Недзвецкого и сибирской лиственницы. Сегодня подрядчики ухаживают за молодыми деревьями и кустарниками, организуют полив.

Для маленьких томичей в сквере создали небольшую игровую и спортивную зоны с качалками, качелями и другими яркими элементами на безопасном резиновом покрытии. Для отдыха горожан смонтировали парковые диваны.

Благоустройство Парка Победы проходило в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Во время рейтингового голосования преображение сквера поддержали 15 800 томичей. Также в 2020 году в рамках нацпроекта здесь была обустроена новая тропиночная сеть с плиточным покрытием, установлено освещение, обустроены газоны и клумбы, отремонтированы гранитные плиты на стеле, установлены МАФы — 17 парковых диванов и 15 урн. В зеленой зоне высадили более 1 300 многолетних цветов — желтую энотеру, эхинацею и рудбекию, декоративный злак — овсяницу.

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