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Орхидея-инопланетянин впервые зацвела в Ботаническом саду ТГУ

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В Сибирскому ботаническом саду впервые зацвела орхидея психопсис, которую также известна как «орхидея-инопланетянин», сообщает пресс-служба ТГУ.

«Экзотическая орхидея психопсис родом из тропических лесов Центральной и Южной Америки, своё научное родовое название она получила в честь древнегреческой богини Психеи, которую изображали в виде девушки с крыльями бабочки, — рассказывает директор СибБС Михаил Ямбуров. — Своё же народное название — „орхидея-инопланетянин“ — она получила за очень необычную форму цветка, напоминающего крылатого пришельца с тремя отростками на голове. Такую форму цветок орхидеи приобрел в процессе эволюции — мимикрируя (подражая) под внешний вид насекомых-опылителей. В утренние часы цветки психопсиса имеют тонкий абрикосовый аромат».

Посмотреть на цветение орхидеи-пришельца в оранжереях Ботанического сада ТГУ можно на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи: по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00. Стоимость билета: взрослый — 300 рублей; льготный — 200 рублей.

Коллекция экзотических орхидей для Ботсада ТГУ была закуплена на средства Эндаумент-фонд ТГУ в 2020 году, в год 140-летия Сибс ТГУ. В частности, фонд выделил 500 тысяч рублей на проекты, связанные с развитием его инфраструктуры. Средства, полученные за счет доверительного управления от целевого капитала, были израсходованы на улучшение экспозиций как внутри оранжерей, так и в парковом пространстве сада.

Добавим, что коллекция Ботанического сада насчитывает около 500 видов и сортов орхидей. Она расширяется за счет привезенных экземпляров и благодаря селекционной работе ученых СибБС. В лаборатории физиологии и биотехнологии растений с 1993 года ведутся исследования по клональному и семенному размножению тропических и субтропических орхидей в условиях in vitro.

Сибирский ботанический сад — первый и в течение долгого времени крупнейший ботанический сад за Уралом. Площадь сада: 117 га. Растительные фонды Сибирского ботанического сада ТГУ насчитывают около 9500 видов, форм и сортов, из них более 4000 тропических и субтропических располагаются в оранжереях сада. В состав СибБС входят девять научно-исследовательских лабораторий: лаборатория лекарственных растений, лаборатория редких растений, лаборатория фитохимии и другие.

Одним из основателей Ботанического сада и основателем гербария ТГУ является русский ботаник, флорист и педагог Порфирий Никитич Крылов. В 1888 им создан «Городской сад»; многие другие насаждения в городе, аллеи и парки тоже заложены Крыловым.

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