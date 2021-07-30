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При пожаре на Кузнецова, 1 в Томске погибла женщина

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В результате пожара в жилом доме по адресу ул. Кузнецова, 1 в Томске погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в 4-этажном 8-подъездном кирпичном жилом доме по ул. Кузнецова, 1 поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России 30 июля в 03:57. На момент прибытия первого подразделения шел дым из окна второго этажа. Пожарные проникли в квартиру через окно. В одной из комнат звеном газодымозащитной службы был обнаружен и по трёхколенной лестнице спасен мужчина 1932 года рождения. Пострадавший с отравлением продуктами горения был госпитализирован в Областную клиническую больницу.

В соседней комнате на кровати была обнаружена женщина 1939 года рождения, без признаков жизни.

В результате пожара в двухкомнатной квартире обгорели стена, ковер, кресло, кровать и телевизор, закоптились стены. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Огонь был потушен в 04:25. В ликвидации пожара были задействованы 8 человек и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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