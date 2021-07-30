Победителей конкурса «100 лучших товаров России» наградили в Томске
В Томске состоялось торжественное награждение участников Регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» — «Лучшие товары и услуги Томской области-2021», сообщает пресс-служба ФБУ «Томский ЦСМ».
В этом году в конкурсе приняли участие 16 предприятий региона. На звание лучших претендовали более 50 наименований товаров и услуг в пяти номинациях.
Традиционно самой многочисленной стала номинация «Продовольственные товары». В ней конкурировали 47 наименований продуктов — крафтовые сыры, конфеты, вода, алкогольные напитки, деликатесы из кедровых орехов и многое другое.
«Отличием конкурса 2021 года стало то, что три компании — производители сыров — Сырная мастерская „Светочъ&Ко“, ООО „Сибирский Формаджио“ и ООО „Сырная история“ заявили на конкурс 11 сортов крафтовых сыров категории „Премиум“. Все они получили звание Лауреатов конкурса», — говорится в сообщении.
Также впервые в промышленном блоке все три компании — АО «Сибирский химический комбинат», ОАО «Манотомь» и ООО «Элком +» — представили инновационные разработки, не имеющие аналогов в России.
Лауреатами 2021 года стали:
— АО «Сибирский химический комбинат» — Разработка и изготовление экспериментальных ТВС со СНУП — топливом для атомной энергетики;
— ОАО «Манотомь» — Датчики давления ДМ 5017, (ТУ 26.51.52-063-00225590-2018);
— ООО «Элком+» — Аппаратно-программный комплекс Radiusip.RU;
— ООО «Трубачево» — Огурец «Мева»;
— ООО «СибирьЭко» — Кедрокофе, Чагочай, Шоколад, Фирексир, Таёжный эликсир;
— ООО «Сырная история» — Сыр полутвердый VAN CLASSEN YOUNG, Сыр твердый VAN CLASSEN MEDIUM, Сыр твердый VAN CLASSEN PREMIUM);
— ООО «Сибирский Формаджио» — Сыр полутвердый «Гауда», Сыр полутвердый — «Тома», Молодой сыр — Качотта фреска с трюфелем, Сыр козий — «Золото Сибири»;
— ООО «Сибирские Блины» — Блинный ролл с копченым мясом и острым сыром, Блинный ролл с грибным жульеном и отварной грудкой;
— АО «Сибирь» — Водка «Деревенская» кедровая;
— ООО «Сибирские Эко-напитки» — вода «ЮНОНА»;
— Сырная мастерская «Светочъ&Ко — Сыр твердый «Светочь», Сыр выдержанный «Томский», Сыр полутвердый «Голландия», Сыр выдержанный «Белый хан»;
— ООО «Прайс-Т» — Конфеты грильяж кедровый с клюквой, Мармелад «Облепиха с корицей»;
— ОАО «Томское пиво» — Пиво Харвестер», Вода «Виваль».
Дипломанты 2021 года:
— ООО «Биолит» — «Суставилит» (изделие косметическое);
— ООО «Трубачево» — Салат «Афицион»;
— АО «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» — Сосиски Молочные;
— ООО «Томская кедровая фабрика» — Кедровый орех очищенный (ядро);
— ООО «Сибирские Блины» — Морс Смородина с мятой, Морс Клюквенный, Чай зелёный с лимоном и мятой, Блинный ролл с красной икрой по царски, Блинный ролл с лесными ягодами;
— АО «Сибирь» — Водка «Деревенская» хлебная, Водка «Деревенская» мягкая;
— ООО «Прайс-Т» — Мармелад «Облепиховый»;
Победители Регионального этапа представят Томскую область на федеральном уровне Программы «100 лучших товаров России».
Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» учрежден в 1998 году Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и качество».
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