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В Томске выделят более 62 млн рублей на достройку дома на ул. Профсоюзной, 7

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Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял решение по двум домам-долгостроям в Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Речь идет о здании по ул. Профсоюзной, 7 в Томске и по ул. Сосновой, 16 дом 7 в Северске. В первом случае решено выделить деньги на достройку дома. Тем, кто вложился в строительство долгостроя в Северске решено выплатить компенсации.

«На достройку дома по улице Профсоюзной, 7 будет направлено 62,6 миллиона рублей, из которых 52 миллиона — средства федерального бюджета, еще 10,6 миллиона — областной казны, — сказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Принятое решение позволит решить квартирный вопрос 65 обманутых дольщиков».

Региональный фонд защиты дольщиков готовит документы для приобретения земельного участка под домом и самого дома, вопрос будет решаться в Арбитражном суде. Планируется проведение конкурса по выбору проектировщика и подрядчика для завершения строительства.

«Второе решение Наблюдательного совета касается долгостроя по улице Сосновой, 16 дом 7 в Северске. Здесь члены ЖСК «Тайга» получат компенсации за так и непостроенные квартиры, дальнейшую судьбу стройплощадки определит федеральный фонд защиты прав дольщиков, — сказал вице-губернатор. — На выплату компенсаций семерым дольщикам мы направим 17,7 миллиона рублей».

В 2021 году приняты решения и по другим долгостроям областного центра: дольщики с Нефтяной, 3 получат компенсации за недостроенное жилье, а многоквартирники по пер. Нижнему, 49 (блоки А, В, Е) и пр. Мира, 33 будут достроены.

Дом по ул. Профсоюзной, 7 начал строиться в 2012 году компанией ООО «СибирьСтройКомфорт» по договорам долевого участия. С 2015 году стройка полностью остановлена, по факту незаконного привлечения средств дольщиков было возбуждено уголовное дело. В 2020 году компания-застройщик признана банкротом.

Возведение многоквартирника на ул. Сосновой, 16 дом 7 в Северске началось в 2008 году компанией ООО «Микрорайон Сосновка» с привлечением денег дольщиков. В 2010 году в результате банкротства застройщика участок перешел ООО «Капиталинвест», которое также в дальнейшем обанкротилось. С 2016 года дольщики образовали ЖСК «Тайга».

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