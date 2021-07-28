Почти три тысячи школьников Томской области участвуют в «Трудовом лете»

28 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич

До завершения каникул специалисты центров занятости временно трудоустроят еще две тысячи подростков.

Школьники по направлениям районных служб занятости работают библиотекарями, подсобными рабочими, делопроизводителями, тестировщиками деталей и приборов, дворниками, помощниками продавцов, промоутерами, уборщиками помещений, помощниками техников, корреспондентами районных газет и др.

На заводе «Манотомь» подростки занимаются уборкой помещений и территории, под руководством наставников выполняют отдельные операции по производству приборов. В научно-производственном предприятии «Томская электронная компания» — трудятся на складе: обрабатывают документы, упаковывают продукцию, занимаются озеленением, покраской помещений. В Городском саду — отвечают за обслуживание аттракционов, следят за безопасностью посетителей. «Объединенная сервисная компания» и «Дом-сервис ТДСК» привлекают школьников на уборку придомовых территорий.

В Томске и Томском районе ребята трудоустроены в компании «ТЭМЗ им. Вахрушева», «Лама», «Уют ТДСК», «Жилсервис на ул. Дзержинского», а также в Томскую областную клиническую больницу, НИИ полупроводниковых приборов, Муниципальную информационную библиотечную систему, Трамвайно-троллейбусное управление; в Северске — в «Северский водоканал».

«Трудовое лето» для подростков организовано в каждом муниципальном образовании региона.

«Весь процесс трудоустройства несовершеннолетних проходит по общим правилам трудового кодекса. Этим летом многие из них получат первую зарплату, приобретут трудовые навыки, повысят правовую грамотность», — прокомментировала начальник департамента труда и занятости населения Светлана Грузных. Она отметила, что первостепенное внимание уделяется ребятам, которые находятся в социально неблагополучных или малообеспеченных семьях, а также сиротам, находящимся под опекой, и подросткам с ограниченными возможностями.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: