«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Томской области и ее облигаций «ruВВВ+», изменило прогноз на «стабильный»

27 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «ruВВВ+», а также изменило прогноз на «стабильный», сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на данные агентства.

«Изменение прогноза по рейтингу обусловлено тем, что ожидаемое ухудшение показателей финансовой устойчивости региона на фоне кризисных явлений, вызванных коронавирусной инфекцией и понижением цен на сырьевом рынке, было нивелировано поддержкой федерального центра, что позволило ряду финансовых показателей не просесть до критических значений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам 2021 года долг региона может вырасти до 47,9 млрд рублей. При этом на фоне роста налоговых и неналоговых доходов ожидается снижение долговой нагрузки с 93,1% по итогам 2020 года до 82,5%.

Долговой портфель Томской области наполовину сформирован из облигационных займов, что оказывает сдерживающее влияние на рейтинговую оценку. В конце июля регион ожидает получение кредита из федерального бюджета на 20,2 млрд рублей для погашения долговых обязательств по ценным бумагам и кредитам, полученным от банков со сроком погашения в 2025–2029 годах.

Ожидаемый уровень ВРП по итогам 2021 года составляет 623 млрд рублей, что соответствует показателю 2019 года. Кроме того, регион ожидает снижения уровня безработицы с 8,6% до 7,7%.

Агентство также подтвердило кредитный рейтинг «ruВВВ+» трех выпусков облигаций Томской области серий 34055, 34062, 35067. Согласно пресс-релизу, по данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности Томской области и кредитным рейтингом облигационных займов.

Размещение облигаций серии 34055 состоялось в декабре 2015 года, объем первого размещения составил 100 тыс. рублей, срок обращения — 8 лет. В сентябре 2016 года регион доразместил ценные бумаги на 3 млрд рублей, в ноябре 2017 года — еще на 4 млрд рублей.

Облигации серии 34062 были размещены в декабре 2017 года, объем первого размещения составил 100 тыс. рублей при номинальном объеме выпуска 7 млрд рублей, в октябре и декабре 2019 года регион доразместил весь выпуск. Срок обращения выпуска — 7 лет.

Размещение облигаций серии 35067 состоялось в сентябре 2020 года, объем первого размещения составил 5 млрд рублей, в апреле 2021 года регион доразместил бонды еще на 3 млрд рублей. Номинальный объем выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения — 7 лет.

Также Томская область является единственным субъектом РФ, размещающим облигации для населения. В настоящее время в обращении находятся четыре займа для населения на общую сумму более 3,5 млрд рублей.

Доходы бюджета Томской области на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 85,109 млрд рублей, расходы — 90,881 млрд рублей, дефицит — 5,772 млрд рублей, или 6,35% расходов.

Госдолг Томской области на 1 июля составил 45,122 млрд рублей, из которых 15,587 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 22,785 млрд рублей — на ценные бумаги, 6,75 млрд рублей — на обязательства перед кредитными организациями.

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