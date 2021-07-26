Томские ученые запатентовали установку для реабилитации переболевших COVID-19

Ученые Томского государственного университета запатентовали установку для тренинга бронхолегочной системы людей, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой в форме, сообщает пресс-служба вуза.

Разработка представляет из себя аппаратно-программный комплекс, сочетающий в себе аппарат для искусственной легких и устройство для регистрации профиля летучих метаболитов.

«Российские больницы сейчас оснащены большим количеством аппаратов ИВЛ. Когда в прошлом году шла их массовая закупка в лечебные учреждения, было понятно, что по мере снижения заболеваемости техника будет высвобождаться. Поэтому возникла идея: по мере стабилизации обстановки задействовать их в реабилитации пациентов, у которых COVID протекал в тяжелой форме и сохраняются остаточные явления», — объясняет советник при ректорате ТГУ Константин Беляков.

По словам медиков, нежелательные последствия связаны с нарушением работы бронхов и легких. У людей сохраняется одышка, состояние хронической усталости, присутствуют потеря концентрации внимания, нарушения когнитивных функций или памяти, обусловленные недостатком кровообращения головного мозга. Всё это снижает качество жизни человека. Решить эту проблему способен аппаратно-программный комплекс для физиотерапевтического тренинга и профилактики заболеваний органов дыхания, разработанный в ТГУ. На этапе его создания учёные консультировались с практикующим медиками — специалистами Томской ОКБ, ТНИМЦ и МСЧ №2, на базе которой больше года действует ковидный госпиталь.

Как отмечают разработчики, аппарат ИВЛ имеет весь функционал, необходимый для тренировки легких: позволяет регулировать давление, содержание кислорода, частоту и периодичность подачи дыхательной смеси и прочее. Устройство, созданное в ТГУ для регистрации профиля летучих метаболитов в выдыхаемом воздухе, анализирует сложную газовую смесь, которая отражает изменения, происходящие в организме при том или ином заболевании.

«Применение этих двух установок в комплексе открывает для клинических врачей новые возможности в реабилитации пациентов, — говорит исполнительный директор Института биомедицины ТГУ Юрий Кистенёв. — С одной стороны, аппарат ИВЛ позволяет давать нагрузку и регулировать её, чтобы разработать лёгкие, с другой — газонализатор помогает осуществлять контроль того, как меняется состояние пациента. Это важно для внесения необходимых корректировок в реабилитацию человека. Помимо этого, новое оборудование может быть задействовано и в других целях, например, для тренировки лёгких у спортсменов».

Как отмечают разработчики, после спада заболеваемости большое количество ИВЛ будет простаивать. ИХ простое переоборудование позволит использовать установки в поликлиниках и реабилитационных центрах РФ, чтобы быстрее возвращать людей к нормальной жизни, восстанавливать трудоспособность граждан, тем самым положительно влияя на экономику страны.

Патент на разработку ТГУ был получен в июле 2021 года. Сейчас вуз ищет промышленных партнеров, способных развернуть производство реабилитационных комплексов, критически необходимых в современных условиях.

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