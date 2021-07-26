18+
18+

Северчанка взяла кредиты в 9 банках, чтобы защитить свои счета от «хакеров»

Криминал, Томские новости, счета банки деньги кредиты криминал мошенники Северчанка взяла кредиты в 9 банках, чтобы защитить свои счета от «хакеров»

Жительница Северска стала жертвой мошенников и лишилась более миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 44-летней женщине позвонили неизвестные с номера телефона с кодом Москвы. Звонившиеся представились сотрудниками Центрального Банка и сообщили северчанке, что на ее лицевой счет в одном из банков была совершена хакерская атака. А еще на ее имя, якобы одобрены кредиты в нескольких банках.

Чтобы защититься от атаки женщине предложили получить одобренные кредиты и все деньги перевести на «безопасный счет». Северчанка поверила мошенникам и взяла кредиты в 9 банках и несколько раз переводила деньги на указанный ими счет. В общей сложности женщина отправила злоумышленникам более 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Как дарить букеты из роз – правила цветочного этикета

2 июля 2021
Томские новости

Пожарные спасли женщину с 7-месячным ребенком из горящего дома в Томске

13 июля 2021
Томские новости

Томские ученые придумали способ сэкономить более 50% топлива на нефтеперерабатывающих заводах

21 июля 2021
Томские новости

В одном из райцентров Томской области опечатали пять котельных, где выявили нарушения безопасности

20 июля 2021
Томские новости

Большие рекорды маленького завода

23 июля 2021
Томские новости

Отказ двух двигателей привел к аварийной посадке Ан-28 в Томской области - СКР

17 июля 2021
Томские новости

Томич хотел оформить «программу лояльности» и потерял более 70 тыс. рублей

19 июля 2021
Томские новости

Фото недели. Томский межуниверситетский кампус крупным планом

9 июля 2021
Томские новости

Еще 5 человек скончались от коронавируса в Томской области

6 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle