Северчанка взяла кредиты в 9 банках, чтобы защитить свои счета от «хакеров»

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2021 // Фото: freepik.com

Жительница Северска стала жертвой мошенников и лишилась более миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 44-летней женщине позвонили неизвестные с номера телефона с кодом Москвы. Звонившиеся представились сотрудниками Центрального Банка и сообщили северчанке, что на ее лицевой счет в одном из банков была совершена хакерская атака. А еще на ее имя, якобы одобрены кредиты в нескольких банках.

Чтобы защититься от атаки женщине предложили получить одобренные кредиты и все деньги перевести на «безопасный счет». Северчанка поверила мошенникам и взяла кредиты в 9 банках и несколько раз переводила деньги на указанный ими счет. В общей сложности женщина отправила злоумышленникам более 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере».

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