Создателям городских проектов из Томска расскажут, как улучшить их инициативы

24 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

На следующей неделе, 31 июля, в 15:00 по томскому времени состоится креативный брейншторм для создателей городских инициатив. Организаторами онлайн-встречи выступили команды проектов CreativeMornings из Москвы и Санкт-Петербурга.

Создателям городских инициатив предлагается до 26 июля прислать видеозаявку о своем проекте, а эксперты проанализируют её и дадут свои рекомендации. Три специалиста в прямом эфире разберут кейсы и расскажут, как сделать проект более заметным и устойчивым. Форма для отправки заявок доступна по ссылке.

«Мы решили поэкспериментировать с устоявшимся форматом встреч CreativeMornings, когда один эксперт просто делится своим опытом и знаниями. А что если экспертов будет сразу несколько? И что если они будут в режиме мозгового штурма придумывать идеи для создателей городских инициатив? Да, в июле мы решили сфокусироваться именно на тех проектах, которые меняют среду вокруг себя — общественные пространства, локальные бизнесы, городские сообщества и так далее. Как сибиряк, я надеюсь, что видеозаявки нам пришлют не только из Москвы и Петербурга. Хочется, чтобы проекты из других городов тоже были представлены. И в этом смысле я очень надеюсь на томичей» — рассказывает Дмитрий Абрамов, один из организаторов мероприятия.

В экспертную команду вошли:



• Максим Пинигин (Москва), сооснователь Музея советских игровых автоматов, проекта «Сила ветра» и техноковоркинга Laba.Space;

• Дарья Алексеева (Москва), основательница сети магазинов Сharity Shop и фонда «Второе дыхание»;

• Михаил Иванов (Петербург), директор и совладелец книжного магазина и издательства «Подписные издания».

К онлайн-встрече можно присоединиться в качестве зрителя, чтобы узнать про новые городские проекты из разных городов России, про опыт экспертов и их идеи по развитию инициатив, востребованных у горожан. Для этого достаточно зарегистрироваться по ссылке.



Участие в мероприятии бесплатное.

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