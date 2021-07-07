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Утром в Томске под колеса Lada Kalina попала женщина-пешеход

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались сводка происшествий жесть Томска Утром в Томске под колеса Lada Kalina попала женщина-пешеход

Сегодня утром, 22 июля, в Томске под колеса Lada Kalina попала женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.36 на пр. Фрунзе, 131/1. По предварительным данным женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшую доставили в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: город Томск, улица Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон 8 (3822) 795-327 или 664-422.

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