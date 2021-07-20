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Власти Томской области передадут 15 автомобилей для доставки врачей к пациентам

Коронавирус (Covid-19), Медицина и здоровье, Томские новости, коронавирус инфекция распространение доставка меры предосторожности Власти Томской области передадут 15 автомобилей для доставки врачей к пациентам

Власти Томской области выделят медицинским учреждениям не менее 15 автомобилей из автопарка администрации и 2,5 млн рублей на оплату такси. Все это для ускорения доставки медиков к пациентам на дом, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«15 автомобилей из гаража администрации и 25 такси будут ежедневно работать в больницах и поликлиниках до тех пор, пока эпидситуация окончательно не нормализуется», - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Автомобили используются для доставки участковых терапевтов до мест вызова и обратно, доставки лекарств, перевозки анализов. Машины закреплены за детскими больницами №1 и №2, медико-санитарной частью № 2, больницей №3, медико-санитарной частью «Строитель», поликлиниками №1, № 4, № 10, а также Лоскутовской районной поликлиникой.

Ранее, осенью 2020 года, автомобили областной администрации уже передавали в распоряжение медиков.

Ранее сообщалось, что часть вызовов «скорой» в Томске возьмет на себя частная неотложка.

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