В Томской области выбрали лучшего рыбака

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2021 // Фото: depms.ru

В воскресенье, 18 июля, в селе Кожевниково на берегу Оби прошел Чемпионат Томской области по рыболовному спорту, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В состязаниях в дисциплине «ловля на поплавочную удочку» приняли участие более 30 спортсменов из Томской и Новосибирской областей. В личном первенстве чемпионом стал Андрей Червонец из села Зоркальцево, второе и третье места заняли новосибирцы.

В общекомандном зачете победу одержали спортсмены из Новосибирской области, серебряными призерами стали представители Томского района, бронза также досталась гостям.

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