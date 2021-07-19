Томичей приглашают принять участие в акции «Варенье challenge»

19 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Детский фонд имени Алены Петровой

Детский фонд им. Алены Петровой приглашает томичей и местные компании принять участие в уже традиционной летней благотворительной акции «Варенье challenge», сообщают организаторы.

Мамы подопечных фонда приготовили варенье из свежей клубники, баночку которого и предлагается взять горожанам.

«Акция придумана специально для того, чтобы люди приняли активное участие в благотворительности, поговорили о добрых делах в коллективе и помогли детям», — говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в акции, нужно позвонить в будние дни до 16:00 по номеру 22-72-92 и оставить заявку. После того, как варенье доставят, сделать фото с баночкой и выложить его в социальные сети с хэштегом #варенье_challenge — это поможет распространению акции. Совершить пожертвование в любом размере и положить его в баночку.

Праздник и торжественное открытие баночек с пожертвованиями для подсчета собранных средств пройдет 12 августа в здании фонда по адресу пер. Никольский, 19. Если у жертвователя нет возможности приехать, организаторы сами заедут за баночкой.

Все собранные средства будут направленны в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

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