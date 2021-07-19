Томич хотел оформить «программу лояльности» и потерял более 70 тыс. рублей
19 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: freepik.com
Томич стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками банка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Мошенник позвонил мужчине и предложил оформить «программу лояльности» на более выгодных условиях. Томич поверил звонившему и продиктовал ему код подтверждения, полученный в смс-сообщении.
В результате с банковской карты мужчины было похищено более 70 тыс. рублей.
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