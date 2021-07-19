18+
18+

Томич хотел оформить «программу лояльности» и потерял более 70 тыс. рублей

Криминал, Томские новости, лжесотрудник банк программа лояльности Томич хотел оформить «программу лояльности» и потерял более 70 тыс. рублей

Томич стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками банка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мошенник позвонил мужчине и предложил оформить «программу лояльности» на более выгодных условиях. Томич поверил звонившему и продиктовал ему код подтверждения, полученный в смс-сообщении.

В результате с банковской карты мужчины было похищено более 70 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на лекцию о феномене маски в культуре

14 июля 2021
Томские новости

Самолет АН-28 пропал в Томской области

16 июля 2021
Томские новости

Пассажиров самолета АН-28, совершившего жесткую посадку, доставят в Томск вертолетом

16 июля 2021
Томские новости

Томские ученые выяснят, как болезни из Африки попадают в Сибирь

28 июня 2021
Томские новости

СИБУР выступил партнером Чемпионата мира по подводному спорту в Томске

2 июля 2021
Томские новости

В одной из томских больниц открыли отделение для лечения контактных пациентов

28 июня 2021
Томские новости

В июле томские путешественники отправятся в кругосветку по пути русских мореплавателей

24 июня 2021
Томские новости

В выходные более 700 томичей поставили прививки от COVID-19

7 июля 2021
Томские новости

В Томске проложили водопровод на одной из улиц мкр. Спичфабрика

30 июня 2021
Комментарии для сайта Cackle