Томич хотел оформить «программу лояльности» и потерял более 70 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2021 // Фото: freepik.com

Томич стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками банка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мошенник позвонил мужчине и предложил оформить «программу лояльности» на более выгодных условиях. Томич поверил звонившему и продиктовал ему код подтверждения, полученный в смс-сообщении.

В результате с банковской карты мужчины было похищено более 70 тыс. рублей.

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