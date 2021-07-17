Отказ двух двигателей привел к аварийной посадке Ан-28 в Томской области - СКР

17 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Два двигателя самолета Ан-28, который накануне совершил аварийную посадку в Томской области, отказали вскоре после взлета, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу СКР.

«Примерно на 10 минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу. Повторные запуски двигателя не привели к восстановлению их работоспособности. После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления самолета», — отмечается в сообщении.

При неработающих двигателях самолет спланировал на площадку, расположенную в 70 км от города Кедровый Томской области.

«Самолет осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся», — сообщает пресс-служба.

В пятницу у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО «Сила», сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. На борту было 18 человек. Спасатели обнаружили место аварийной посадки самолета. Все пассажиры и экипаж оказались живы. Травмы получили одиннадцать человек, двоих госпитализировали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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