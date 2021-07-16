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Пилот аварийно севшего в Томской области Ан-28 сломал ногу — источник

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Пилот Анатолий Прытков, управлявший самолетом Ан-28, который совершил аварийную посадку в Томской области, получил перелом ноги, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Прытков при приземлении сломал ногу», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре агентству сообщили, что, по предварительным данным, в результате аварийной посадки один человек получил легкие травмы, не указав, кто именно.

Ранее сообщалось, что у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО «Сила», сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. Всего на борту было, по данным МЧС, 19 человек.

Спасатели обнаружили место аварийной посадки самолета. По данным МЧС РФ и авиакомпании, пассажиры и экипаж живы. Их транспортируют в Томск вертолетами.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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