18+
18+

К осени в Северске отремонтируют художественную школу

Социальная сфера, Томские новости, ремонт школа образование художественная школа учебные заведения К осени в Северске отремонтируют художественную школу

Осенью в Северске откроется обновленная художественная школа. Её ремонт ведется в рамках нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

На обновление здания из федерального и областного бюджетов выделено более 13 млн руб. Еще 1,2 млн руб. предусмотрено в местном бюджете. Ремонтные работы начались в апреле 2021 года.

На объекте уже установлена система отопления, перегородки, завершена облицовка кафельной плиткой, обновлены окна и полы. Строители приступили к электротехническим и наружным работам (фасад и крыльцо здания), а также отделке внутренних помещений.

Контрактом предполагается, что ремонт будет завершен 30 ноября, однако, в пресс-службе уточняют, что работы ведутся с опережением графика.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Ростелеком» построил базовую станцию сотовой связи в малочисленном поселке Томской области

5 июля 2021
Томские новости

В Томске должник ушел от судебных приставов пешком, чтобы не арестовали его автомобиль

2 июля 2021
Томские новости

Томичам расскажут о вакцинации против COVID-19 в соцсетях

8 июля 2021
Томские новости

Томские ученые помогут выяснить причины накопления ртути в реках, впадающих в моря Арктики

28 июня 2021
Томские новости

В Томске запускают AR-путеводитель по Университетской роще

22 июня 2021
Томские новости

Инфекционное отделение томской горбольницы №3 вновь принимает пациентов с COVID-19

21 июня 2021
Томские новости

В Томске открыли движение по новой транспортной развязке

25 июня 2021
Томские новости

Томские ученые выяснят, как болезни из Африки попадают в Сибирь

28 июня 2021
Томские новости

Спортсмены из десятков стран приедут в Томск на Чемпионат мира по подводному спорту

16 июня 2021
Комментарии для сайта Cackle