К осени в Северске отремонтируют художественную школу

Томский Обзор / Фото: 16 июля 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Осенью в Северске откроется обновленная художественная школа. Её ремонт ведется в рамках нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

На обновление здания из федерального и областного бюджетов выделено более 13 млн руб. Еще 1,2 млн руб. предусмотрено в местном бюджете. Ремонтные работы начались в апреле 2021 года.

На объекте уже установлена система отопления, перегородки, завершена облицовка кафельной плиткой, обновлены окна и полы. Строители приступили к электротехническим и наружным работам (фасад и крыльцо здания), а также отделке внутренних помещений.

Контрактом предполагается, что ремонт будет завершен 30 ноября, однако, в пресс-службе уточняют, что работы ведутся с опережением графика.

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