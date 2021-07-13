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Скончался бывший ректор ТГАСУ Михаил Слободской

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Сегодня, 13 июля, на 74 году жизни скончался бывший ректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Михаил Слободской, сообщает пресс-служба вуза.

Михаил Слободской закончил Томский госуниверситет. С 1972 года работал в ТИСИ (ныне ТГАСУ) ассистентом, с 1975 года старшим преподавателем, с 1985 года - доцентом кафедры прикладной математики.

Занимался исследованиями в области имитационного моделирования процессов прочности и пластичности. Создал новое научное направление: «Исследование явления скольжения в кристаллических материалах методами имитационного моделирования», провел первое детальное исследование элементарного скольжения как единого целостного процесса, являлся одним из авторитетнейших отечественных специалистов в области имитации скольжения дислокаций через хаотическую сетку препятствий. Проводил исследования в области психофизиологии творческого мышления и поисков путей повышения эффективности коллективной деятельности.

После успешной защиты кандидатской диссертации в 1985 году Слободской М.И. в 1986 г. возглавил кафедру прикладной математики ТИСИ. В 1998 г. становится деканом образованного факультета экономики и менеджмента, с 2001 г. - проректор по информатизации. В 2000 году успешно защитил докторскую диссертацию, в 2001 году получил звание профессора. Участвовал в выполнении ряда грантов РФФИ, Минобразования, зарубежных фондов. Доктор физико-математических наук (2000).

Автор более 200 работ, в том числе 7 монографий, 1 учебного пособия. Член секции РАН по физике конденсированного состояния, член Межгосударственного координационного совета по физике прочности и пластичности материалов. Действительный член Международной академии наук высшей школы, Международной академии информатизации. Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Заслуженный работник высшей школы РФ.

В 2005 году Слободской М.И. возглавил ТГАСУ и работал в этом качестве до 2012 года. Под руководством ректора М.И. Слободского ТГАСУ дважды становился лауреатом национального конкурса «Лучшие учебные центры РФ» 2010 и 2011 годах, победителем конкурса «Лучшие образовательные программы инновационной России» («Промышленное и гражданское строительство»). Среди архитектурно-строительных университетов ТГАСУ утвердился как один из ведущих вузов России по показателям научных исследований, по объему научно-публикационной активности индекса цитируемости Хирша. Вуз вошел в десятку лучших университетов Сибири по объему хоздоговоров с предприятиями, где внедряются научные разработки. Ученые университета принимали активное участие в разработке муниципальных и региональных программ, таких как «Энергосбережение», «Жилище», «Питьевая вода», «Сохранение деревянного зодчества».

О месте и времени прощания будет известно позже.

Коллектив Томского Обзора выражает соболезнование семье, близким и коллегам Михаила Слободского.

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